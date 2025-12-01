Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Haselünne (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, gegen 19:38 Uhr, kam es an der Kreuzung Hammer Straße / Konrad-Adenauer-Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine BMW-Fahrerin befuhr die Hammer Straße aus Richtung Kirchstraße kommend in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung geradeaus weiterzufahren. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der sich unmittelbar hinter ihr befand, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den BMW auf. Anschließend fuhr der Unfallverursacher rechts an dem BMW vorbei, bog auf die Konrad-Adenauer-Straße ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

