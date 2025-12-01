PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Geeste (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 27.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 10:15 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße Gutshof in Geeste, zu einem Wohnungseinbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise durch die Eingangstür in das Gebäude und begab sich anschließend in das oberste Geschoss. Aus einer dortingen Wohnung wurden sämtliche Elektrogeräte, darunter unter anderem ein Laptop und ein Rasierapparat, entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1580 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 06:53

    POL-EL: Esterwegen - Einbruch in Buden auf dem Weihnachtsmarkt

    Esterwegen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 30.11.2025, 02:20 Uhr bis 07:55 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Esterwegen an der Straße Dorfplatz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gingen zwei Marktbuden an und brachen die Vorhängeschlösser der Zugangstüren auf. Aus einer der Buden wurden ein Makita Akkuschlagbohrer sowie 5 Euro Bargeld entwendet. Weitere Buden des Marktes wurden augenscheinlich nicht ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 06:52

    POL-EL: Schapen - Einbruch in Bürogebäude

    Schapen (ots) - In der Zeit von Freitag, 28.11.2025, 11:30 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 09:15 Uhr kam es in einem Bürogebäude in der Straße Zur Handelsschule in Schapen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen durch eine Eingangstür in das Gebäude ein. Im Inneren öffneten und durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie entwendeten einen Tresor. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3.000 Euro ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 14:46

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Gestern in der Zeit von 18:10 Uhr bis 18:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Deverweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren