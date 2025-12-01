Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Wohnungseinbruch in Mehrparteienhaus

Geeste (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 27.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 10:15 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Straße Gutshof in Geeste, zu einem Wohnungseinbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise durch die Eingangstür in das Gebäude und begab sich anschließend in das oberste Geschoss. Aus einer dortingen Wohnung wurden sämtliche Elektrogeräte, darunter unter anderem ein Laptop und ein Rasierapparat, entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1580 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

