Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Esterwegen - Einbruch in Buden auf dem Weihnachtsmarkt
Esterwegen (ots)
In der Zeit von Sonntag, 30.11.2025, 02:20 Uhr bis 07:55 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Esterwegen an der Straße Dorfplatz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gingen zwei Marktbuden an und brachen die Vorhängeschlösser der Zugangstüren auf. Aus einer der Buden wurden ein Makita Akkuschlagbohrer sowie 5 Euro Bargeld entwendet. Weitere Buden des Marktes wurden augenscheinlich nicht angegangen. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Dorfplatzes gemacht haben, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
