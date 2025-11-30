Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Gestern in der Zeit von 18:10 Uhr bis 18:25 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Deverweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen abgestellten Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

