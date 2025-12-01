Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Einbruch in Bürogebäude

Schapen (ots)

In der Zeit von Freitag, 28.11.2025, 11:30 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 09:15 Uhr kam es in einem Bürogebäude in der Straße Zur Handelsschule in Schapen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen durch eine Eingangstür in das Gebäude ein. Im Inneren öffneten und durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie entwendeten einen Tresor. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell