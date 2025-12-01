Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Samstag, 29.11.2025, 15:30 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 00:12 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Edels Hof in Schüttorf zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell