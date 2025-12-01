Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Schüttorf (ots)

Am Samstag, den 29.11.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Renault den Parkplatz und hielt an, da sich von rechts ein weiterer Pkw näherte. Beim Vorbeifahren touchierte der bislang unbekannte Fahrer dieses Fahrzeugs den Renault und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

