POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 27.11.2025 gegen 13:40 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin die Bahnhofstraße in Richtung Denekamper Straße. An der Kreuzung Bahnhofstraße / Stadtring musste sie verkehrsbedingt abbremsen, da ein Fußgänger die Fahrbahn trotz für ihn geltender roter Ampel querte. In der Folge fuhr ein hinter ihr befindlicher Pkw auf ihr Fahrzeug auf. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Geschädigte entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um einen Audi SUV gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

