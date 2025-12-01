POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 27.11.2025, 14:00 Uhr, bis zum 28.11.2025, 12:00 Uhr, wurden in Nordhorn die Kennzeichen eines Pkw entwendet. Das betroffene Fahrzeug war in der Straße Wegbünders Maate abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

