Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw beschädigt

Nordhorn (ots)

Am 01.12.2025 kam es in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 10:05 Uhr auf dem Parkplatz des Ringcenters an der Straße Stadtring in Nordhorn, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw, ein Renault Dacia Duster, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.Die Polizei bittet Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

