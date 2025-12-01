Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 23. und 30.11.2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Elsterweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 0531 6090.

