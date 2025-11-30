Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es beim Abbiegevorgang eines Pkw auf der Schötmarschen Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrerin eines Kleinkraftrades. Dabei befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw die Schötmarsche Straße in Richtung Lage. In Höhe der Waddenhauser Straße bog er nach links ab, ohne ein entgegenkommendes Kleinkraftrad durchfahren zu lassen. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die 15-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades zum Glück nur leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum Detmold transportiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. (MK)

