Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/ Lemgo - Auf Motorrad ohne Führerschein und ohne Zulassung unterwegs

Lippe (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitagmittag der Polizei ein vor ihm fahrendes Motorrad ohne Kennzeichen, das auf dem Braker Weg von Detmold nach Lemgo unterwegs war. Der Fahrer würde auch sehr unsicher fahren. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Motorradfahrer dann in Lemgo zunächst anhalten. Kurze Zeit später versuchte der Motorradfahrer sich der anstehenden Kontrolle zu entziehen. Der Fluchtversuch endete allerdings nach wenigen Metern, da der Fahrer den Motor des Motorrads vor den Augen der Beamten "abwürgte". Bei der Kontrolle räumte der 18-jährige Fahrer ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Das Motorrad habe er am selben Tag gekauft und hätte es noch nicht anmelden können. Sein Plan sei gewesen, im nächsten Jahr den Führerschein zu machen und bis dahin üben zu wollen. Aus dem lückenhaft durchdachten Plan wird jetzt leider nichts mehr, da den Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz und Fahrens ohne Zulassung erwartet. Mit dem Üben wird es nun auch schwierig, da die Polizei das Motorrad sichergestellt hat. (MK)

