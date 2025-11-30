Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Ohne Führerschein, dafür mit Handy am Steuer unterwegs

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag wurde auf der Schießhofstraße durch Beamte ein Pkw angehalten und kontrolliert. Der Grund dafür war, dass der 26-jährige Fahrer während der Fahrt mit seinem Handy telefoniert hatte. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer dann auch ein, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Dieser sei ihm wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstöße und einer entsprechenden Punktezahl in Flensburg schon vor Monaten eingezogen worden. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Sein ohnehin bestehendes Fahrverbot wird sich dadurch nochmals deutlich verlängern. (MK)

