Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfallflucht in der Kleiststraße

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr kam es in der Kleiststraße zu einer Kollision zwischen einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrer eines E-Scooters. Die Radfahrerin sei in Richtung Lönsweg gefahren als von hinten ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter sie rechts überholen wollte. Der Überholversuch misslang, da der Roller seitlich mit der Radfahrerin zusammenstieß. Dabei wurde die Radfahrerin am rechten Arm leicht verletzt. Ungeachtet dessen setzte der E-Scooter-Fahrer seine Fahrt fort, überholte die Radfahrerin nun linksseitig und flüchtete danach unerkannt. Der E-Scooter soll mit einer männlichen und einer weiblichen Person besetzt gewesen sein und sei mit einem kleinen Versicherungskennzeichen versehen gewesen. Zeugen des Unfalls bzw. Zeugen, denen die jugendlichen E-Scooter-Fahrer ebenfalls aufgefallen sind, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold (T. 05231-6090). (MK)

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

