Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Pivitsheide - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Lippe (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Stoddartstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Pkw-Fahrer und einem 42-jährigen Radfahrer. Der Pkw-Fahrer befuhr die Stoddartstraße in Fahrtrichtung Detmold und beabsichtigte nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er den in dieselbe Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Beim Abbiegen kam es dann zum Zusammenstoß bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. (MK)

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell