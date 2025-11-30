PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lage - Seniorin betrogen

Lippe (ots)

Am Freitagabend wurde eine Rentnerin aus Lage telefonisch von vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert. Ihr wurde mitgeteilt, dass ein Familienangehöriger einen Unfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe des Angehörigen zu verhindern, sei eine Kaution in Form von Bargeld, bzw. Wertgegenständen erforderlich. Leider erkannte die verängstigte Seniorin nicht die betrügerischen Absichten des Anrufers und übergab Bargeld und Wertgegenstände an einen ihr unbekannten männlichen Abholer.

In diesem Zusammenhang teilt die Polizei nochmals mit: Bei Anrufen von angeblichen Polizisten sollte man keine Vermögensauskünfte oder Auskünfte zu familiären Verhältnissen geben. Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein und legen Sie auf! Derartige Anrufe werden von der (echten) Polizei nicht getätigt! Nach solchen betrügerischen Anrufen ist es ratsam, sich Angehörigen anzuvertrauen und eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. (MK)

