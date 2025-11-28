Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe: Untersuchungshaft für 15-Jährigen nach mehreren Straftaten in Bad Salzuflen.

Lippe (ots)

Ein 15-jähriger syrischer Jugendlicher ist am Donnerstag (27.11.2025) aufgrund des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung in insgesamt 5 Fällen auf richterlichen Beschluss in Untersuchungshaft genommen worden.

Der Beschuldigte soll im Zeitraum vom 04.07.2025 bis 20.08.2025 in Bad Salzuflen Handtaschen entwendet und weitere Personen körperlich angegriffen haben, wobei es zu leichten Verletzungen der Personen gekommen ist.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen der Mittäter handeln, die am 09.08.2025 eine Gruppe von drei Personen an der Anschrift "Am Markt" beleidigt und körperlich angegriffen haben sollen, wodurch diese leicht verletzt wurden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den weiteren Mittätern dauern an.

