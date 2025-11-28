POL-LIP: Oerlinghausen. In Gaststätte eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Hauptstraße stiegen Einbrecher am Donnerstag (27.11.2025) zwischen 0 und 9 Uhr in eine Gaststätte ein, indem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Aus der Gaststätte entwendeten sie Bargeld aus der Kasse, aus einem Sparkasten und aus einem Dart-Automaten. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
