POL-LIP: Oerlinghausen. In Gaststätte eingebrochen.

Lippe (ots) - Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag (24. - 26.11.2025) schlugen Werkzeug-Diebe in der Straße Neustadt zu. Sie beschädigten eine Scheibe an einem VW Transporter, der auf einem Parkstreifen in Richtung Paderborner Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde diverses Werkzeug - unter anderem der Marken "Makita" und "Bosch" - gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in ...

