POL-LIP: Blomberg. Korrektur Beschreibung der Täter: In Supermarkt eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (25.11.2025) gegen 19.45 Uhr stiegen Unbekannte in den ALDI-Supermarkt im Schmuckenberger Weg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Menge aus dem Lager des Marktes. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Täter in einem Fluchtfahrzeug in Richtung Lehmbrink davonfuhren. Es soll sich um einen dunklen Audi gehandelt haben.

Einer der Täter hatte Zeugenangaben zufolge schwarze Haare, einen schwarzen Bart und dunkle Augen. Weitere Täter hatten blonde und braune Haare. Alle sollen dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder dem Fluchtfahrzeug geben können, informieren bitte telefonisch unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

