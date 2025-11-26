POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Kneipe.
Lippe (ots)
In der Hauptstraße sind Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagabend (23. - 25.11.2025) in eine Kneipe eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In der Kneipe versuchten die Täter vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Schließlich entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld und flüchteten. Wer Zeugenhinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
