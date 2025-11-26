Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Mofa.

Lippe (ots)

Im Bereich der Lageschen Straße (B 66)/Liebesweg stürzte ein Mofa-Fahrer am Dienstagmittag (25.11.2025) gegen 11.30 Uhr und erlitt schwere Verletzungen. Der 49-Jährige aus Lage war auf seiner Mofa in Richtung Hörstmar unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann augenscheinlich aufgrund von Trunkenheit am Steuer von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der durch den Sturz Schwerverletzte wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 12.40 Uhr gesperrt.

