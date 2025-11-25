PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs.

Lippe (ots)

Im Bereich Paulsenstraße/Spenglerstraße stoppte ein Streifenwagen-Team am späten Montagabend (24.11.2025) gegen 22.45 Uhr einen Audi A4-Fahrer, da er den Beamten zuvor durch seine überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle des 33-Jährigen bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise weiteren Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Alkoholvortest war positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Autofahrer nicht vorweisen. Zusätzlich lag gegen den Mann ohne festen Wohnsitz ein Haftbefehl vor. Der 33-Jährige wurde ins Gewahrsam gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Eigentumsverhältnisse des Audis unklar blieben, wurde der Wagen sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

