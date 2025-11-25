POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Firmenfahrzeug.

Lippe (ots) - In der Altdorferstraße beschädigten bislang Unbekannte zwei Glas-Container durch Feuer. Der Brand wurde am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025) gegen 2 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin gemeldet, die zuvor laute Knall-Geräusche bemerkte. Ein Container wurde durch das Feuer komplett zerstört, ein zweiter wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den ...

