Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Firmenfahrzeug.

Lippe (ots)

Ein auf einem Firmengelände in der Triftenstraße abgestellter Firmen-Bulli wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (22. - 24.11.2025) von unbekannten Dieben angegangen. Sie schlugen eine Scheibe des Bullis ein und entwendeten daraus einen Staubsauger der Marke "Festool". Das Kriminalkommissariat 2 erbittet unter der Rufnummer (05231) 6090 Zeugenhinweise zum Diebstahl.

