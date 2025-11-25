POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Firmenfahrzeug.
Lippe (ots)
Ein auf einem Firmengelände in der Triftenstraße abgestellter Firmen-Bulli wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (22. - 24.11.2025) von unbekannten Dieben angegangen. Sie schlugen eine Scheibe des Bullis ein und entwendeten daraus einen Staubsauger der Marke "Festool". Das Kriminalkommissariat 2 erbittet unter der Rufnummer (05231) 6090 Zeugenhinweise zum Diebstahl.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell