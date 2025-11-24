Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Glas-Container brennt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Altdorferstraße beschädigten bislang Unbekannte zwei Glas-Container durch Feuer. Der Brand wurde am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025) gegen 2 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin gemeldet, die zuvor laute Knall-Geräusche bemerkte. Ein Container wurde durch das Feuer komplett zerstört, ein zweiter wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden, der auf rund 3.000 Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung durch Feuer geben können, Rufnummer (05231) 6090.

