POL-LIP: Extertal-Almena. Snack-Automat aufgebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (21./22.11.2025) wurde ein Snack-Automat in der Fütiger Straße von Unbekannten aufgebrochen. Ein Zeuge entdeckte am frühen Samstag gegen 3 Uhr die Beschädigungen am Automaten und rief die Polizei. Die Diebe entwendeten Bargeld sowie Lebensmittel. Die Schadenssumme ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Hinweise bitte an die Rufnummer (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell