Polizei Lippe

POL-LIP: Bielefeld/Detmold-Pivitsheide. Jugendlicher nach Tankstellenüberfall festgenommen.

Lippe (ots)

Ein bewaffneter Täter raubte am Sonntag, 23.11.2025, eine Tankstelle an der Bielefelder Straße in Detmold aus. Der jugendliche Intensivtäter aus Bielefeld konnte festgenommen werden.

Gegen 21:29 Uhr betrat ein junger Mann die Tankstelle an der Bielefelder Straße, nahe der Triftenstraße. Der Maskierte zog eine Waffe, bedrohte die Kassiererin und verlangte die Herausgabe von Geld. Als die Mitarbeiterin aufschrie, kamen ihre Angehörigen, die sich ebenfalls in der Tankstelle aufhielten, zur Hilfe. Der Detmolder stieß den Täter in ein Regal und versuchte ihn beim folgenden Gerangel festzuhalten. Auch als sich aus der Waffe des Täters ein Schuss in Richtung Decke löste, hielt der Detmolder den Räuber weiter fest. Der Täter schlug nun mit der Waffe auf ihn ein. Die Detmolderin eilte hinzu und setzte gegen den Räuber Tierabwehrspray ein. Es gelang dem Paar, den Täter bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten festzuhalten.

Die Streifenpolizisten der Polizei Detmold nahmen den 15-jährigen Räuber aus Bielefeld fest. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Detmolder in ein Krankenhaus.

Bei dem 15-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit handelt es sich um einen Intensivtäter der Polizei Bielefeld. Aufgrund der Schwere der Tat wurde er am Montag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Haft.

Die Ermittlungen, ob der Festgenommene auch als Täter für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern derzeit noch an. Auch der Zusammenhang zu einem Tankstellenraub am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr, Ecke Adolf-Meier-Straße, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hier forderte ein Maskierter von der Mitarbeiterin, unter Vorhalt einer Waffe, die Herausgabe von Geld. Mit der Beute gelang dem Täter die Flucht.

