PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Nach Verkehrsunfall auf Kreuzung: Polizei sucht Ersthelfer.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Friedrich-Petri-Straße am Donnerstagabend (20.11.2025) (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6163320) sucht die Polizei dringend nach einem Ersthelfer, der sich um den 62-jährigen Unfallbeteiligten kümmerte, nachdem dieser zusammengebrochen war. Dabei soll es sich um einen Notarzt gehandelt haben, der außer Dienst war. Der besagte Ersthelfer wird gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:55

    POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Glas-Container brennt - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - In der Altdorferstraße beschädigten bislang Unbekannte zwei Glas-Container durch Feuer. Der Brand wurde am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025) gegen 2 Uhr durch eine aufmerksame Zeugin gemeldet, die zuvor laute Knall-Geräusche bemerkte. Ein Container wurde durch das Feuer komplett zerstört, ein zweiter wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:55

    POL-LIP: Extertal-Almena. Snack-Automat aufgebrochen.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (21./22.11.2025) wurde ein Snack-Automat in der Fütiger Straße von Unbekannten aufgebrochen. Ein Zeuge entdeckte am frühen Samstag gegen 3 Uhr die Beschädigungen am Automaten und rief die Polizei. Die Diebe entwendeten Bargeld sowie Lebensmittel. Die Schadenssumme ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Hinweise bitte an die Rufnummer (05231) ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:55

    POL-LIP: Lage. Diebe brechen PKW auf.

    Lippe (ots) - In der Ahornstraße haben Werkzeug-Diebe am Sonntag (23.11.2025) zwischen 3 Uhr früh und 12 Uhr einen abgestellten Ford Transit aufgebrochen. Sie zerstörten eine Scheibe des Wagens und machten sich nach ersten Erkenntnissen mit einer Flex aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren