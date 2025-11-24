Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Nach Verkehrsunfall auf Kreuzung: Polizei sucht Ersthelfer.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schötmarschen Straße/Friedrich-Petri-Straße am Donnerstagabend (20.11.2025) (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6163320) sucht die Polizei dringend nach einem Ersthelfer, der sich um den 62-jährigen Unfallbeteiligten kümmerte, nachdem dieser zusammengebrochen war. Dabei soll es sich um einen Notarzt gehandelt haben, der außer Dienst war. Der besagte Ersthelfer wird gebeten sich telefonisch unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell