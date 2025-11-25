POL-LIP: Lemgo-Lieme. Verkaufsautomat von Hofladen aufgebrochen.

Lippe (ots) - Ein auf einem Firmengelände in der Triftenstraße abgestellter Firmen-Bulli wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (22. - 24.11.2025) von unbekannten Dieben angegangen. Sie schlugen eine Scheibe des Bullis ein und entwendeten daraus einen Staubsauger der Marke "Festool". Das Kriminalkommissariat 2 erbittet unter der Rufnummer (05231) 6090 Zeugenhinweise zum Diebstahl. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

