POL-LIP: Lemgo-Lieme. Verkaufsautomat von Hofladen aufgebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (23./24.11.2025) brachen Unbekannte einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel auf einem Bauernhof in der Straße Hengstheide auf. Sie entwendeten daraus Bargeld und flüchteten. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 entgegen.
