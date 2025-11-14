PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Hünfelden

Limburg (ots)

Die am 13.11.2025 ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Hünfelden wird zurückgenommen. Die 15-Jährige ist aus eigener Veranlassung nach Hause zurückgekehrt.

Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell