PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Hünfelden
Limburg (ots)
Die am 13.11.2025 ausgestrahlte Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Hünfelden wird zurückgenommen. Die 15-Jährige ist aus eigener Veranlassung nach Hause zurückgekehrt.
Es wird darum gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
