POL-LM: +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Hakenkreuz an Wand geschmiert +++ Paket aus Postfahrzeug entwendet +++ Gestohlenes Auto wieder aufgefunden +++ Unter Brücke hängen geblieben +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Camberg-Erbach, Zum Herrnberg, Mittwoch, 05.11.2025 bis Dienstag, 11.11.2025

(wie) In Erbach sind Einbrecher im Zeitraum zwischen Mittwoch der letzten Wochen und dem Dienstag dieser Woche in ein Wohnhaus eingestiegen. Der oder die Unbekannten begaben sich zu dem Wohngebiet an der Straße "Zum Herrnberg" in der Ortsrandlage und betraten das Grundstück nahe der B 8. Am Gebäude wurde dann ein Fenster aufgehebelt und so in das Innere gelangt. In den Räumen öffneten der oder die Täter sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Mit einer Armbanduhr, Schmuck und Bargeld als Beute verschwanden der oder die Täter anschließend wieder.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Hakenkreuz an Wand geschmiert,

Limburg, Gutenbergring, Dienstag, 11.11.2025

(wie) Unbekannte haben in Limburg ein Hakenkreuz an eine Hauswand geschmiert. Eine Passantin verständigte am Dienstag die Polizei, da sie die verfassungsfeindliche Schmiererei an der rückwärtigen Fassade eines Wohnhauses im Gutenbergring nahe einem Spielplatz entdeckt hatte. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Paket aus Postfahrzeug entwendet,

Limburg, Breites Driesch, Dienstag, 11.11.2025, 15:15 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag haben Jugendliche in Limburg ein Paket aus einem Postfahrzeug gestohlen. Eine 34-Jährige lieferte gegen 15:15 Uhr Post in der Straße "Breites Driesch" in Blumenrod aus. Hierbei musste sie beobachten, wie sich mehrere Jugendliche mit E-Scootern dem abgestellten Lieferfahrzeug näherten und ein Paket daraus entnahmen. Noch bevor die Frau reagieren konnte, flohen die Täter mit den Scootern. Beschrieben wurden die Diebe als männliche Jugendliche, die allesamt schwarz gekleidet waren und mit schwarzen E-Scootern unterwegs waren. Die Limburger Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Gestohlenes Auto wieder aufgefunden,

Hünfelden-Mensfelden, Feldgemarkung, Dienstag, 11.11.2025, 15:15 Uhr

(wie) Das gestern in Linter als gestohlen gemeldete Auto ist in Mensfelden wieder aufgetaucht. Eine aufmerksame Frau entdeckte einen verdächtigen Kia auf einem Feldweg am Mensfelder Kopf und verständigte die Polizei. Die Beamten überprüften das Fahrzeug, an dem noch die Original-Kennzeichen hingen. So konnte der Kia schnell als das erst am Vortag gestohlene Auto identifiziert werden. Den Pkw stellten die Polizisten zur Spurensuche sicher. Er wird wieder an seinen Besitzer ausgehändigt werden.

5. Unter Brücke hängen geblieben,

Weilburg, Weilstraße, Dienstag, 11.11.2025, 14:15 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag ist ein Betonmischer in Weilburg unter einer Brücke hängen geblieben. Ein 52-Jähriger befuhr mit einem Mercedes Betonmischer die Weilstraße in Richtung Erbstollen. An der Unterführung der Bahngleise missachtete er die Beschilderung und fuhr mit seinem für die Passage zu hohem Lkw unter die Brücke. Mit der Mischtrommel blieb er an der massiven Metallkonstruktion hängen. Glücklicherweise entstand kein großer Schaden an der Brücke und der Lkw konnte nach Ablassen der Luft aus den Reifen wieder befreit werden. Der Schaden am Lkw wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

