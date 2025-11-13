PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Zählerableser +++ Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Limburg (ots)

1. Falsche Zählerableser,

Löhnberg, Fellersborn, Mittwoch, 12.11.2025, 13:08 Uhr

(nie) Am Mittwoch haben Trickdiebe in einem Seniorenzentrum in Löhnberg Beute gemacht.

Die Täter täuschten gegenüber einer Anwohnerin vor, deren Zählerstände ablesen zu wollen, woraufhin die Dame den Trickdieben Einlass gewährte. Während die Seniorin von einem Täter abgelenkt wurde, gelang es seinem Komplizen diverse Wertgegenstände unbemerkt zu entwenden. Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei bisher nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Energieversoger kündigen Zählerablesungen in der Regel vorher schriftlich an. Eine gesunde Skepsis ist in solchen Fällen keine Unhöflichkeit! Die Polizei warnt davor, angebliche Zählerableser unbedacht in die Wohnung zu lassen. Insbesondere dann, wenn man alleine zu Hause ist oder Zweifel an der Legitimität bestehen. Im Zweifelsfall können sich Betroffene jederzeit an die Polizei wenden.

2. Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab, Weilburg-Ahausen, Kreisstraße 421, Mittwoch, 12.11.2025, 12:54 Uhr

(nie) Am Mittwoch ist ein Motorradfahrer bei Weilburg von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann wurde bei dem Alleinunfall lediglich leicht verletzt.

Der 16-Jährige aus Mengerskirchen befuhr die Kreisstraße 421 aus Weilburg in Richtung Löhnberg. Kurz vor der Ahäuser Brücke kam der Fahranfänger aus Unachtsamkeit in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, wo er wenig später in einem Gebüsch zum Stillstand kam. Der Motorradfahrer kam mit oberflächlichen Verletzungen und dem Schrecken davon. An dem Kleinkraftrad entstand lediglich leichter Sachschaden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell