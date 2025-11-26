POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Tür im Rathaus Horn beschädigt.
Lippe (ots)
In der Kirchstraße beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (21. - 24.11.2025) eine Scheibe der Tür zum ehemaligen Ratskeller im Rathaus Horn. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 5 erbittet Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer (05231) 6090.
