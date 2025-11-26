POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Tür im Rathaus Horn beschädigt.

Lippe (ots) - Rund um den "Black Friday" (28.11.2025), der für viele als Start in die Weihnachtseinkaufssaison gesehen wird, locken viele Anbieter in einer "Black Week" mit günstigen Schnäppchen-Angeboten. Vor allem online werben die Firmen in dieser Zeit mit attraktiven Preisen. Genau das nutzen viele Menschen, um die ersten Geschenke für das anstehende ...

mehr