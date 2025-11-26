PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Tür im Rathaus Horn beschädigt.

Lippe (ots)

In der Kirchstraße beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (21. - 24.11.2025) eine Scheibe der Tür zum ehemaligen Ratskeller im Rathaus Horn. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 5 erbittet Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

