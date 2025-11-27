Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug-Diebe unterwegs.

Lippe (ots)

Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag (24. - 26.11.2025) schlugen Werkzeug-Diebe in der Straße Neustadt zu. Sie beschädigten eine Scheibe an einem VW Transporter, der auf einem Parkstreifen in Richtung Paderborner Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde diverses Werkzeug - unter anderem der Marken "Makita" und "Bosch" - gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

