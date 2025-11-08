Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr-Power beim Blaulichtlauf im Klimahaus in Bremerhaven

Landkreis Oldenburg (ots)

Teamgeist, Ausdauer und jede Menge Spaß, das stand am Freitag beim Sparkassen-Blaulichtlauf im Klimahaus Bremerhaven im Mittelpunkt.

Kameradinnen und Kameraden aus den Feuerwehren Achternmeer, Großenkneten, Oldenburg und Visbek traten gemeinsam in zwei Teams an und stellten sich in voller Einsatzmontur, samt angeschlossenem Atemschutzgerät, dem 1.300 Meter langen Parcour.

Der Lauf richtet sich an Polizei, Feuerwehr, THW und Sanitäter. Auf dem abwechslungsreichen Parcour waren Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und Teamarbeit gefragt. Hindernisse mussten überwunden und die Strecke trotz schwerer Ausrüstung gemeistert werden.

Von 36 Teams in der Feuerwehrwertung erreichten unsere Läuferinnen und Läufer die Plätze 13 und 22. Eine starke Leistung, die zeigt: Teamgeist und Einsatzbereitschaft werden bei uns nicht nur im Einsatz, sondern auch bei Wettkämpfen und Trainings erfolgreich gelebt.

Für die Kameradinnen und Kameraden ist der Blaulichtlauf nicht nur ein sportlicher Wettkampf, sondern auch eine Gelegenheit, Erfahrung zu sammeln, die körperliche Fitness zu stärken und die Kameradschaft über die Ortsgrenzen hinweg zu festigen.

