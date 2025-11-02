FW-OLL: Ein besonderer Sonntagmorgen bei der Feuerwehr Großenkneten

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Ein besonderer Sonntagmorgen bei der Feuerwehr Großenkneten

Großenkneten

Am heutigen Sonntagmorgen hieß es für uns, sich zu einem ganz besonderen Anlass zu versammeln: Unser langjähriger Kamerad Jürgen tritt seinen wohlverdienten Wechsel in die Altersabteilung an. Seinem Wunsch kommen wir selbstverständlich nach - wenn auch mit einem wehmütigen Blick, denn mit Jürgen verlässt uns ein geschätzter und erfahrener Kamerad.

Doch bevor wir Jürgen ziehen ließen, durfte er sein Wissen und Können aus 28 Jahren aktiver Dienstzeit noch einmal unter Beweis stellen.

Abgeholt, eingestiegen, los geht's! Über Funk kontaktierte Jürgen die Mannschaft und ermittelte mit Planzeiger und Karte den Standort. Kaum am Ziel, stand schon die nächste Aufgabe an - das Zusammenbauen und Testen eines alten und eines neuen Atemschutzgeräts.

Anschließend ließen wir den Vormittag bei einem gemütlichen Beisammensein im Feuerwehrhaus ausklingen. Unsere Ortsbrandmeister Ralf Teutenberg und Tino Oltmann überreichten Jürgen ein Präsent und blickten gemeinsam mit ihm auf seine beeindruckende Laufbahn zurück.

In seinen fast drei Jahrzehnten im Dienst der Feuerwehr Großenkneten hat Jürgen viele wichtige Aufgaben übernommen: Er war fast neun Jahre Atemschutzgerätewart, über zehn Jahre Gruppenführer und engagiertes Mitglied im Ortskommando. Mit großem Einsatz hat er die Arbeit und Entwicklung unserer Ortsfeuerwehr über viele Jahre geprägt.

Lieber Jürgen, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz und dein außergewöhnliches Engagement für unsere Gemeinde.

Denn eines ist sicher: Du hast immer 112 % für Großenkneten gegeben!

