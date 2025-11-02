Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Stallbrand in der Gemeinde Wardenburg

Gemeinde Wardenburg (ots)

Großeinsatz für die Feuerwehren der Gemeinde Wardenburg am Sonntagmorgen. Im Saarländer Weg im Ortsteil Benthullen brannte ein Geflügelstall mit etwa 20.000 Legehennen. Gegen 8:00 Uhr wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Achternmeer alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchentwicklung sichtbar, und die ersteintreffenden Krafte konnten den Brand in einem Stallgebäude bestätigen.

Dichter Rauch drang aus den Lüftungsschornsteinen des landwirtschaftlichen Betriebes, und erste Flammen schlugen bereits durch das Dach. Der Einsatzleiter ließ umgehend die Alarmstufe erhöhen, sodass im weiteren Verlauf die gesamte Gemeindefeuerwehr Wardenburg nachalarmiert wurde. Zur Unterstützung rückten außerdem zwei Drehleitern aus der Stadt Oldenburg und der Stadt Wildeshausen an.

Auch die Schnelleinsatzgruppe (SEG) zur Verpflegung der Einsatzkräfte sowie ein Großlüfter der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe und ein Lösch- und Belüftungsroboter der Kreisfeuerwehr Oldenburg kamen zum Einsatz. Die Ortsfeuerwehr Littel verschaffte der Einsatzleitung mit Luftaufnahmen durch ihrer Drohne einen Überblick aus der Luft.

Eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage stellte zunächst eine Behinderung bei der Brandbekämpfung dar, da die Module ein Erreichen des Feuers im Dachbereich erschwerten. Eine besondere Gefahr für die Einsatzkräfte ging von ihr allerdings nicht aus.

Durch den gezielten Einsatz mehrerer Strahlrohre auch aus den beiden Drehleitern wurde das Feuer schließlich nach etwa einer Stunde unter Kontrolle gebracht.

Zahlreiche Tiere konnten rechtzeitig ins Freie gerettet werden. Zu deren Transport in einen Ausweichstall kam die THW Ortsgruppe Wardenburg zum Einsatz.

Das Stallgebaude wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden an.

Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rettungsdienst, THW und Feuerwehr waren mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort.

