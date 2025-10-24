Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Mobiltelefon alarmiert Rettungskräfte zu Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Großenkneten (ots)

Am 24. Oktober 2025 wurden die Feuerwehren Huntlosen und Großenkneten um 20:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Amelhauser Straße mit der Moorbecker Straße alarmiert. Ausgelöst worden war die Alarmmeldung durch das automatische Notrufsystem eines Mobiltelefons der beteiligten Fahrzeuginsassen.

Die ersteintreffende Feuerwehr Großenkneten meldete schnell, dass sich keine Personen mehr in den zwei am Unfall beteiligten Fahrzeugen befanden. Sofort kümmerte man sich um die Erstversorgung der insgesamt drei verletzten Personen und übergab diese in der Folge an den Rettungsdienst, welcher mit drei Rettungswagen vor Ort war.

Neben der Absicherung und Ausleuchtung der Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr das Abstreuen und Aufnehmen auslaufender Betriebsstoffe eingeleitet. Außerdem klemmte man vorsichtshalber die Fahrzeugbatterien ab.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieb die Amelhauser Straße im Kreuzungsbereich noch etwa eine weitere Stunde voll gesperrt.

Die Gemeindefeuerwehr Großenkneten war mit insgesamt 40 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell