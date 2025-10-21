PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Auffahrunfall auf der A29 - Eine Person verletzt

Großenkneten (ots)

Am 21. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Sage vormittags um 10:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Dreieck alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn war ein Pkw auf ein Wohnmobil aufgefahren.

Dabei wurde eine Person verletzt und musste in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst schonend aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Ahlhorner Dreieck kurzfristig voll gesperrt. Für die Aufräumarbeiten war ausserdem bis 12:30 Uhr die linke Spur gesperrt.

Die Feuerwehr Sage war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt elf Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, welcher nach rund einer Stunde beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Sabrina Abel
Pressesprecherin Feuerwehr Sage
presse@gemeindefeuerwehr-grossenkneten.de

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

