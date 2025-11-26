PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mann leistet nach Bedrohung Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend (25.11.2025) meldeten Mitarbeiter einer Spielothek in der Mittelstraße gegen 23.10 Uhr eine Bedrohung durch einen Mann. Dieser bedrohte das Personal und Kunden vor der Spielhalle. Die Einsatzkräfte stellten den 39-Jährigen kurz darauf im Nahbereich in der Haferstraße fest. Bei der anschließenden Kontrolle sperrte sich der Lemgoer massiv und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens legten sie dem Mann Handfesseln an. Als er versuchte zu flüchten, überwältigten ihn die Einsatzkräfte. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam beleidigte er eine 32-jährige Polizistin und einen 35-jährigen Polizisten. Auch auf der Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, leistete der 39-Jährige weiterhin erheblichen Widerstand und trat mit seinem Schuh einen 23-jährigen Beamten. Dieser blieb unverletzt. Schlussendlich wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:09

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Kneipe.

    Lippe (ots) - In der Hauptstraße sind Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagabend (23. - 25.11.2025) in eine Kneipe eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In der Kneipe versuchten die Täter vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Schließlich entwendeten sie eine geringe Summe Bargeld und flüchteten. Wer Zeugenhinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:08

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Tür im Rathaus Horn beschädigt.

    Lippe (ots) - In der Kirchstraße beschädigten bislang Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (21. - 24.11.2025) eine Scheibe der Tür zum ehemaligen Ratskeller im Rathaus Horn. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 5 erbittet Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:07

    POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Mofa.

    Lippe (ots) - Im Bereich der Lageschen Straße (B 66)/Liebesweg stürzte ein Mofa-Fahrer am Dienstagmittag (25.11.2025) gegen 11.30 Uhr und erlitt schwere Verletzungen. Der 49-Jährige aus Lage war auf seiner Mofa in Richtung Hörstmar unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann augenscheinlich aufgrund von Trunkenheit am Steuer von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren