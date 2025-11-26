Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mann leistet nach Bedrohung Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend (25.11.2025) meldeten Mitarbeiter einer Spielothek in der Mittelstraße gegen 23.10 Uhr eine Bedrohung durch einen Mann. Dieser bedrohte das Personal und Kunden vor der Spielhalle. Die Einsatzkräfte stellten den 39-Jährigen kurz darauf im Nahbereich in der Haferstraße fest. Bei der anschließenden Kontrolle sperrte sich der Lemgoer massiv und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens legten sie dem Mann Handfesseln an. Als er versuchte zu flüchten, überwältigten ihn die Einsatzkräfte. Auf dem Weg ins Polizeigewahrsam beleidigte er eine 32-jährige Polizistin und einen 35-jährigen Polizisten. Auch auf der Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, leistete der 39-Jährige weiterhin erheblichen Widerstand und trat mit seinem Schuh einen 23-jährigen Beamten. Dieser blieb unverletzt. Schlussendlich wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell