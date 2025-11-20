PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnungseinbruch am Tag in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, den 19. November 2025, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Heideweg. Die Tat ereignete sich zwischen Nachmittag und den frühen Abendstunden.

Vermutlich hebelten die Täter dazu ein rückwärtiges Fenster auf, um darüber in das Anwesen zu gelangen. Bei der Tat wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Idar-Oberstein zu melden: 06781 561 0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:22

    POL-PPTR: Adventskonzert des Polizeipräsidiums

    Trier (ots) - Am Dienstag, 2. Dezember, um 19 Uhr, laden Polizeipräsidentin Anja Rakowski, die Hohe Domkirche St. Peter Trier und die Polizeiseelsorge in die Hohe Domkirche St. Peter zum Adventskonzert des Polizeipräsidiums ein. Der Eintritt ist frei. In bewährter Tradition wird um eine Spende für einen sozialen Zweck, der noch bekanntgegeben wird, gebeten. Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter Leitung von ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:21

    POL-PPTR: Wohnungseinbruch in Nittel

    Nittel (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 16. November 2025, bis Dienstag, 18. November 2025, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Wiesenstraße in Nittel. Unbekannte Täter brachen dabei über eine Terrassentür in das Anwesen ein und erbeuteten Gegenstände in einem mittleren vierstelligen Wert. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:11

    POL-PPTR: 2. Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B51

    B51, Windmühle (ots) - Gestern Morgen, gegen 9:40 Uhr, ereignete sich auf der B51 zwischen Trier und Bitburg, in Höhe Windmühle, ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Aufgrund der detaillierten Verkehrsunfallaufnahme und der komplexen Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die B51 bis 3:30 Uhr, knapp 18 Stunden lang, voll gesperrt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren