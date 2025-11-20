Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnungseinbruch am Tag in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, den 19. November 2025, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Heideweg. Die Tat ereignete sich zwischen Nachmittag und den frühen Abendstunden.

Vermutlich hebelten die Täter dazu ein rückwärtiges Fenster auf, um darüber in das Anwesen zu gelangen. Bei der Tat wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Idar-Oberstein zu melden: 06781 561 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell