Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (kb) - In der Zeit von Freitag, den 21.11.25, 15:00 Uhr bis Sonntag, den 23.11.25, 21:50 Uhr kam es im Jasminweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter brachen das Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Es wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.

