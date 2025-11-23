Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Samstag, den 22.11.2025 ereignete sich in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis 14:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße in Sarstedt, auf dem dortigen Parkplatz des NP-Marktes. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem Kraftfahrzeug den ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Mercedes E-Klasse des Geschädigten. Dabei wurde eine Beschädigung am Pkw verursacht. Anschließend entfernte sich der/die Fahrzeugführer/-in unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

