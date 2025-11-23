Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung in einem Alfelder Restaurant

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am frühen Samstagabend gg. 20:00 Uhr kam es in Alfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Restaurant. Ein 41jähriger Mitarbeiter des Restaurants geriet zunächst in verbalen Streit mit einem 31jährigen Bewohner des Hauses. Der zunächst verbal geführte Streit eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung in der sich beide Männer gegenseitig körperlich angriffen. Der 41jährige Hauptbeschuldigte schlug indes mit einem axtähnlichen Gegenstand auf den Kopf des 31jährigen Opfers. Dies wurde durch den Schlag verletzt und mittels RTW zur weiteren Untersuchung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Nach ambulanter Erstversorgung konnte das Opfers aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ist involviert und gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

