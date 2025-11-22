Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestoppt

Hildesheim (ots)

Schellerten (web) - Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde von Beamten der Polizei in Bad Salzdetfurth der Führer eines PKW VW in der Ottberger Straße kontrolliert. Bei den damit einhergehenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 40jährige Fahrzeugführer - aus dem östlichen LK Hildesheim - nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen war. Zudem ergab sich vor Ort der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der missbräuchliche Drogenkonsum wurde schließlich auch von ihm bereits vor Ort eingeräumt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der Fahrzeugführer einer Ärztin vorgestellt, die schließlich dem Probanden die erforderliche Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer wieder entlassen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell