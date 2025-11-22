PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestoppt

Hildesheim (ots)

Schellerten (web) - Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde von Beamten der Polizei in Bad Salzdetfurth der Führer eines PKW VW in der Ottberger Straße kontrolliert. Bei den damit einhergehenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 40jährige Fahrzeugführer - aus dem östlichen LK Hildesheim - nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen war. Zudem ergab sich vor Ort der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der missbräuchliche Drogenkonsum wurde schließlich auch von ihm bereits vor Ort eingeräumt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurde der Fahrzeugführer einer Ärztin vorgestellt, die schließlich dem Probanden die erforderliche Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wurde der Fahrzeugführer wieder entlassen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 02:35

    POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Transporter kippt auf PKW

    Hildesheim (ots) - Rhüden (Seesen) / Landkreis Goslar - (ede) Am Freitagnachmittag, 21. November 2025, ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Höhe der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Hannoveraner mit seinem PKW BMW den mittleren Fahrstreifen. Bei einem ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 17:16

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Hildesheim (ots) - Alfeld (agu). Im Alfelder Schlehenbergring Höhe Nr. 2 hatte sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (20.11.) und Freitagvormittag (21.11.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher vom Unfallort geflüchtet war. Der bislang unbekannte Verursacher stieß mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne und beschädigte dabei den Lampenmast. Aufgrund der am Unfallort vorgefundenen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:11

    POL-HI: Einbruch in Ochtersum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Donnerstagabend (20.11.2025) kam es in der Straße Hasenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach vorliegenden Erkenntnissen drang gegen 18:00 Uhr mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in das betroffene Objekt ein. Auf der Suche nach Diebesgut wurden unter anderem diverse Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren