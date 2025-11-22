Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Transporter kippt auf PKW

Hildesheim (ots)

Rhüden (Seesen) / Landkreis Goslar - (ede) Am Freitagnachmittag, 21. November 2025, ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Höhe der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Hannoveraner mit seinem PKW BMW den mittleren Fahrstreifen. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf den linken Fahrstreifen übersah er einen dort herannahenden PKW Mercedes, welcher von einem 32-Jährigen aus Hamburg gesteuert wurde. Der Hamburger verlor beim Abbremsen und Ausweichen nach rechts die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem Mercedes Transporter eines 53-Jährigen aus Mainz, welcher gerade an der Anschlussstelle Rhüden auf die BAB 7 auffahren wollte. Durch die Kollision kippte der Transporter seitlich auf das Heck des Mercedes und blieb im 45-Grad-Winkel auf diesem liegen. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt, konnten sich aber noch selbständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Bei dem 32-jährigen Hamburger wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund erforderlicher Sperrmaßnahmen zur Fahrbahnreinigung, der Bergung der verunfallten Fahrzeuge und Ausbesserung von Fahrbahnschäden kam es bis ca. 21 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der BAB 7 und den umliegenden Umleitungsstrecken. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000EUR geschätzt. Im Rückstau ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle. Hier blieb es glücklicherweise nur bei Blechschäden.

