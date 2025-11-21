PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Im Alfelder Schlehenbergring Höhe Nr. 2 hatte sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (20.11.) und Freitagvormittag (21.11.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher vom Unfallort geflüchtet war.

Der bislang unbekannte Verursacher stieß mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne und beschädigte dabei den Lampenmast. Aufgrund der am Unfallort vorgefundenen Karosseriebruchstücke, die vom Fahrzeug durch die Kollision abgebrochen waren, handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Dabei sind die abgelösten Kunststoffteile wohl dem Stoßfänger oder dem Schweller des verursachenden Pkw zuzuordnen. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die eine Kollision beobachtet haben oder auch Zeugen, die Hinweise auf ein entsprechend beschädigtes rotes Fahrzeug abgeben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 80730 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Polizeikommissariat Alfeld
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:11

    POL-HI: Einbruch in Ochtersum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Donnerstagabend (20.11.2025) kam es in der Straße Hasenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach vorliegenden Erkenntnissen drang gegen 18:00 Uhr mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in das betroffene Objekt ein. Auf der Suche nach Diebesgut wurden unter anderem diverse Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 23:10

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Verkehrsteilnehmer

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am Mittwoch, den 19.11.2025, zog die Polizei Bad Salzdetfurth im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, da sich bei diesem der Verdacht einer verbotswidrigen Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Soltmannstraße in 31162 Bad Salzdetfurth einen 50-Jährigen Hildesheimer. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren