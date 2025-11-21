Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld (agu). Im Alfelder Schlehenbergring Höhe Nr. 2 hatte sich im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (20.11.) und Freitagvormittag (21.11.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem der Verursacher vom Unfallort geflüchtet war.

Der bislang unbekannte Verursacher stieß mit seinem Pkw gegen eine Straßenlaterne und beschädigte dabei den Lampenmast. Aufgrund der am Unfallort vorgefundenen Karosseriebruchstücke, die vom Fahrzeug durch die Kollision abgebrochen waren, handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Dabei sind die abgelösten Kunststoffteile wohl dem Stoßfänger oder dem Schweller des verursachenden Pkw zuzuordnen. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die eine Kollision beobachtet haben oder auch Zeugen, die Hinweise auf ein entsprechend beschädigtes rotes Fahrzeug abgeben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 80730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell