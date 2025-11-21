Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Donnerstagabend (20.11.2025) kam es in der Straße Hasenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach vorliegenden Erkenntnissen drang gegen 18:00 Uhr mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in das betroffene Objekt ein. Auf der Suche nach Diebesgut wurden unter anderem diverse Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Die dunkle Jahreszeit ist erfahrungsgemäß immer mit einem Anstieg der Einbruchzahlen verbunden. Um es den Eindringlingen nicht allzu leicht zu machen, können bereits einfache Verhaltensregeln hilfreich sein:

Einbrecher baldowern Objekte im Vorfeld in der Regel aus. Ein dunkles Haus, Post, die aus dem Briefkasten quillt, oder dauerhaft geschlossene Rollläden sind Indizien, dass offenbar niemand zuhause ist. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Heim keinen unbewohnten Eindruck macht.

Sämtliche Türen und Fenster, auch im Obergeschoss, sollten beim Verlassen des Hauses stets ge- und verschlossen sein.

Lassen Sie sich hinsichtlich technischer Sicherungsmöglichkeiten beraten, um sich noch besser vor ungewünschten Besuchern zu schützen.

Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher weniger Chancen.

Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell