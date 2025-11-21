PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am frühen Donnerstagabend (20.11.2025) kam es in der Straße Hasenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach vorliegenden Erkenntnissen drang gegen 18:00 Uhr mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam in das betroffene Objekt ein. Auf der Suche nach Diebesgut wurden unter anderem diverse Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Die dunkle Jahreszeit ist erfahrungsgemäß immer mit einem Anstieg der Einbruchzahlen verbunden. Um es den Eindringlingen nicht allzu leicht zu machen, können bereits einfache Verhaltensregeln hilfreich sein:

Einbrecher baldowern Objekte im Vorfeld in der Regel aus. Ein dunkles Haus, Post, die aus dem Briefkasten quillt, oder dauerhaft geschlossene Rollläden sind Indizien, dass offenbar niemand zuhause ist. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Heim keinen unbewohnten Eindruck macht.

Sämtliche Türen und Fenster, auch im Obergeschoss, sollten beim Verlassen des Hauses stets ge- und verschlossen sein.

Lassen Sie sich hinsichtlich technischer Sicherungsmöglichkeiten beraten, um sich noch besser vor ungewünschten Besuchern zu schützen.

Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher weniger Chancen.

Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 23:10

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Verkehrsteilnehmer

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am Mittwoch, den 19.11.2025, zog die Polizei Bad Salzdetfurth im Stadtgebiet Bad Salzdetfurth einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, da sich bei diesem der Verdacht einer verbotswidrigen Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergab. Gegen 13:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Soltmannstraße in 31162 Bad Salzdetfurth einen 50-Jährigen Hildesheimer. ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 19:00

    POL-HI: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (agu). Bei einem Verkehrsunfall in Alfeld-Stadt ist am Donnerstagmittag gegen 12:50 Uhr eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Zur genannten Vorfallszeit befuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Freden mit ihrem Citroen den sogenannten "Sappi-Kreisel", aus Richtung Walter-Gropius-Ring kommend in Richtung der vom Verkehrskreisel abgehenden Bahnhofstraße. Zu diesem Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren