POL-HI: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss: Unfallverursacherin nach Fahndung gestellt

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Am 20.11.2025, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen ein Verkehrsunfall.

Die 52-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Peine befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Steinbrück und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Nach der Kollision setzte die Peinerin ihre Fahrt fort und entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, wurde aber im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch die Polizei Bad Salzdetfurth fahrend auf der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Steinbrück und Groß Lafferde angetroffen.

Im Verlauf der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Verursacherin unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand, was ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Aufgrund dessen wurde durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme bei der Unfallverursacherin durchgeführt. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen die 52-Jährige Peinerin wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

