Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl in Dunsen

Hildesheim (ots)

(see) Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 12:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der "Deilmisser Straße" in Eime OT Dunsen zu verschaffen. Der Täter schlug dabei mit einem Hammer gegen die Glasscheibe des Wintergartens, wurde dabei aber von der Bewohnerin des Hauses überrascht. Er flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Bundesstraße 3. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Zeugen, die die verdächtige Person oder ein mögliches Fluchtfahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell